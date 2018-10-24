عناية تقيم فعاليتين بالشراكة مع جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

فيصل العنزي (صدى):

نظمت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ” عناية ” ممثلة في إدارة التطوع ضمن مسارها التوعوي فعاليتين وذلك بالشراكة مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية احدهما بعنوان ” إسأل خبير ولا تسأل مجرب ” ، في ” بانوراما مول ” والتي هدفت إلى رفع وعي أفراد المجتمع عن الحالات الطارئة كحوادث الحريق وأزمات أمراض السكر والضغط والتشنجات وإصابات الحوادث، وكيفية التعامل معها عند حدوثها بشكل صحيح بعيداً عن الاعتقادات والتصرفات الخاطئة ، وقد استفاد منها(1000 ) زائر من مرتادي المول ، وقد استهدفت الفعالية أيضاً (8 ) مدارس ، استفاد منها (500) طالب وطالبة ، وبلغ عدد المتطوعين الذين ساهموا في تقديم الخدمات للمستفيدين (114 ) متطوعاً ومتطوعة

الفعالية الثانية بعنوان ” بكم نهتم ” والتي أقيمت في العثيم مول وهدفت الفعالية إلى نشر الوعي بمتلازمة الأيض وأعراضها والتي يمكن التعرف عليها من خلال قياس الضغط ومستوى السكر والدهون الثلاثية كما تطرقت الفعالية الى مخاطر الدهون والأمراض التي قد تسببها وقد استفاد منها ( ١٣٠٠) مستفيد من مرتادي المول وبلغ عدد المتطوعين الذين ساهموا في التوعية ١٢٥ متطوعا ومتطوعة، ولم يكن بمقدور الجمعية ان تحقق هذه النجاحات لولا توفيق الله تعالى ثم تعاون المتطوعين معها تحت إشراف إدارة التطوع.