” الجلد ” يلاحق سيدة أنجبت سفاحا إثر علاقة غرامية مع شاب منذ 16 عاما

الخرطوم(صدى):

دخلت سيدة سودانية في علاقة غرامية مع شاب استمرت لمدة 16 عاما مما نتج عنها إنجاب طفل سفاح، ثم غادر الشاب السودان بعد ارتكاب جريمة الزنا معها.

وفي ذات يوم، توجهت السيدة إلى المحكمة لتقديم شكوى ضد المتهم أدلت فيها بأنها كانت تربطها علاقة غرامية مع شاب قبل 16 عامًا، وأنها أنجبت منه مولودًا وبعدها غادر البلاد.

وبعد تقديم البلاغ إلى المحكمة المختصة، تمت إحالتها من شاكية إلى متهمة لإقرارها بارتكاب الجريمة، ثم أحيلت إلى متهم ثانٍ في القضية مع المتهم الأول، إلا أن الأخير أنكر تمامًا ما نسبته إليه من اتهام، ونفى علاقته بالمتهمة.

ومن جانبه، أنكر المتهم إقامته لأي علاقة غير شرعية معها، ونفى نسب الطفل إليه، وبناء على ذلك أدانت المحكمة السيدة بمخالفة المادة 146 من القانون الجنائي المتعلقة بالزنا، وأوقعت عليها عقوبة الجلد 100 جلدة حدًا، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم الثاني لعدم توفر البينة ضده لإدانته.