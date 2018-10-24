اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تدعو المختصين والخبراء للمشاركة في المؤتمر الوطني الأول 

سعيد العجل(صدى):

بموافقة المقام السامي الكريم تُنظم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مؤتمراً وطنياً لمكافحة المخدرات، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة. وقد دعت اللجنة جميع المختصين والخبراء للمشاركة في تقديم الملخصات المتعلقة بالأوراق العلمية أو ورش العمل أو الملصقات العلمية.

وفي هذا الصدد أشار أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، رئيس اللجنة الإشرافية للمؤتمر، الدكتور/ فيصل بن سعد الشثري بأن المؤتمر يأتي بناء على موافقة كريمة من المقام السامي الكريم على إقامة مؤتمر يُعنى بمكافحة المخدرات ويعقد دورياً كل خمس سنوات، ويمثل هذا المؤتمر امتداداً لمرحلة التحول التي تمر فيها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تسعى من خلالها لتأصيل العمل المؤسسي الذي يضمن تطوير العمل بشكل منهجي مبني على البراهين العلمية، بالشراكة والتكامل مع القطاعات المعنية.

ويسعى المؤتمر إلى تحليل ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة، وتحديد أوجه الضعف والفجوات والتحديات إن وجدت، وتحديد خارطة طريق لمواجهتها ومكافحتها، وفقاً لمعياري الشفافية والعمل المؤسسي، وذلك من خلال مجالات المكافحة والوقاية والعلاج والتأهيل.

ويركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسة تشمل محور المكافحة والعدالة الجنائية، وكذلك محوري العمل الوقائي والعلاجي، إضافة إلى محور الشراكة والتعاون بين القطاعات ذات العلاقة.

و يمكن للمختصين التقديم على الملخصات وفق تلك المحاور عبر موقع اللجنة هناعلماً بأن آخر موعد للتقديم هو 15/4/1440هـ.

وأشار الأمين العام بأن المؤتمر سيُعقد برعاية كريمة من سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوطنية.

كما أهاب بالمختصين والخبراء في كافة القطاعات من ذوي الاختصاص بمجالات المؤتمر إلى المشاركة بأوراق العمل لإثراء المحتوى العلمي