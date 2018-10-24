الكشف عن شيفروليه كامارو بمحرك جديد وشاحن توربيني ونسختين هايبرد

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أكدت فورد بالفعل عن خططها لتقديم موستانج الهجينة ويبدو أن شيفروليه تدرس كذلك تقديم سيارة كامارو الكهربائية. وتقوم جنرال موتورز على ما يبدو بعمل استفتاء للعملاء عن خيارات المحركات المحتملة لسيارة كامارو. ووفقا للقطات التي نشرت على منتديات Camaro6 ، فإن خيارات المحركات تتضمن نوعين من المحركات الهجينة و محرك جديد سعة 2.7 لتر بشاحن توربيني وهو محرك من أربعة أسطوانات.

ويشير الاستفتاء إلى أن المحرك الأخير ينتج 310 حصان ويتيح لسيارة كامارو التسارع من 0-60 ميل في الساعة (0-96 كم / ساعة) في 5.2 ثانية. و يبدو المحرك مشابها للمحرك المستخدم في سيلفرادو 2019. ويمكن أن يحل هذا المحرك محل المحرك ذو الأسطوانات الأربعة سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني والذي يطور قوة 275 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر.

وإلى جانب كونه أقوى ، فإن المحرك سيضع كامارو ذات الأربع اسطوانات على قدم المساواة مع فورد موستانج إيكوبوست. ويحتوي هذا الطراز على محرك ذو أربع أسطوانات سعة 2.3 لتر EcoBoost ينتج أيضاً 310 حصان.

وأشار الاستفتاء أيضا إلى خياري الهايبرد هما : الأول بمحرك ذو أربع أسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 365 حصان مع تسارع من0-96 كم / ساعة في 4.4 ثانية واستهلاك وقود 7.8 لتر / 100 كم . ويستند الخيار الهجين الثاني على محرك V8 سعة 6.2 لتر ويحقق بإنتاج مشترك من 455 حصان إلى 545 حصان وسيمكن ذلك السيارة من التسارع في 4 ثوانٍ إلى 3.7 ثانية ، في حين سيزيد أيضاً معدل الاقتصاد في استهلاك الوقود ليبلغ 11.7 لتر / 100 كم .

ويبدو أن شفروليه تبحث عن محركات هجينة كرد مباشر على طراز موستانج هايبرد الذي سيتم إطلاقه في عام 2020.