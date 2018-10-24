بالفيديو.. ” ساما ” تنفي أى قيود على حسابات العائلات الكبرى بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

نفى الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي ” ساما ” وجود قيود على حسابات عائلات كبرى بالمملكة مؤكداً أن من ثبت تورطه في الفساد تم إيقاع العقوبة عليه دون التعدي على حسابات أخرى .

وأكد ” الخليفي ” في حديث أجراه مع العربية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الإستثمارعلى مهنيه المؤسسة نافياً كل ما تردد عن منح تراخيص بنوك أجنبية بالتزامن مع حضور المؤتمر .

وأضاف أن المؤسسة منحت بالفعل 4 تراخيص جديدة لبنوك إقليمية وفقاً للشروط المعمول بها .

وحول السياسة النقدية لـ”ساما” شدد الخليفي وشدد على دفاع المؤسسة عن ربط الريال بالدولارإستمراراً لجهودها منذ 2016 .

كما لفت ” الخليفي ” إلى عدم وجود إندماجات في القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى دفع مزيد من الجهود لتحسين آداء قطاع التأمين .