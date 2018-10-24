غدا.. إندلاع ” حرب النجوم ” بين آرسنال وسبورتينج لشبونة

نواف السالم(صدى):

يحل آرسنال الإنجليزي ضيفاً على سبورتينغ البرتغالي ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الأوروبي غداً الخميس .

ومن المتوقع أن تشتد حدة المنافسة بين آرسنال الذي حقق 10 انتصارات على التوالي في مختلف المسابقات، وإسبورتينج الذي يتقاسمه صدارة المجموعة 5 في الدوري الأوروبي .

ويعتمد الفريق الإنجليزي على نجميه المهاجمين ألكسندر لاكازيت، والغابوني أوباميانغ، حيث سجل الأول 4 أهداف والثاني 6 من أصل 22 لآرسنال في الدوري المحلي .

أما سبورتينج، نادي العاصمة البرتغالية لشبونة، فيعتمد على نجمه المهاجم المخضرم لويس ناني الذي سجل 3 أهداف في 7 مباريات في الدوري المحلي، حيث يحتل فريقه المركز الخامس .