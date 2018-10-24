إصابة 5 أشحاص إثر تصادم مركبتين على طريق سديرة بالطائف

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة اليوم عند الساعة ١١:٥٣ص بلاغاً يقتضي بوجود حادث تصادم وقع بين مركبتين وذلك على طريق سديرة قبل الحياة الفطرية .

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث بإسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف أن غرفة العمليات بالمنطقة تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه أربع فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني حامد الحارثي وبمتابعة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي .

وعند وصول أول فرقة للموقع إتضح أن العدد الإجمالي للإصابات في الموقع بلغت خمس حالات أحدهم تعرض لإصابة بليغة فيما صُنفت بقية الحالات بالمتوسطة مما دعى إلى تقديم الخدمة الإسعافية المتكاملة لهم جميعاً ونقلهم إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف .