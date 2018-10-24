آراء المستفيدين من مراكز تقدير حوادث المركبات بمدينة الرياض
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المستفيدين من خدمات مراكز تقديرات الحوادث بمدينة الرياض. حيث شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (987) مستفيد مثلت نسبة السعوديين منهم (71%) وغير السعوديين (29%). وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المستفيدين.
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع التالي:
1) أكدت نسبة عالية من المستفيدين عن رضاهم عن مراكز تقدير حوادث المركبات حيث بلغت 77% بينما 10% فقط غير راضين ، و نسبة 13% جاءت آرائهم محايدة.
2)جاء متوسط رضا المستفيدين حول عناصر جودة خدمات مراكز تقدير الحوادث بنسبة 71% حيث شملت هذه العناصر توفر المعلومات ، وسهولة ووضوح إجراءات التقدير ، والوقت المستغرق لتقدير أضرار المركبات ، ورسوم الخدمة ، ومهارة العاملين ، والتكلفة المقدرة للتعويض.
3) أظهرت نتائج الاستطلاع أن 36% من المستفيدين احتاجوا الى أكثر من 15 يوم للحصول على قيمة التعويض من شركات التأمين. بينما 22% إنتظروا إلى أكثر من 11 يوم لهذا الغرض. و 23% حصلوا على قيمة التعويض خلال ستة الى عشرة أيام ، ونسبة 20% تطلب حصولهم على التعويض من يوم إلى خمسة أيام.
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