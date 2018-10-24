آراء المستفيدين من مراكز تقدير حوادث المركبات بمدينة الرياض

سعيد العجل (صدى):

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المستفيدين من خدمات مراكز تقديرات الحوادث بمدينة الرياض. حيث شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (987) مستفيد مثلت نسبة السعوديين منهم (71%) وغير السعوديين (29%). وقد تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المستفيدين.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع التالي:

1) أكدت نسبة عالية من المستفيدين عن رضاهم عن مراكز تقدير حوادث المركبات حيث بلغت 77% بينما 10% فقط غير راضين ، و نسبة 13% جاءت آرائهم محايدة.

2)جاء متوسط رضا المستفيدين حول عناصر جودة خدمات مراكز تقدير الحوادث بنسبة 71% حيث شملت هذه العناصر توفر المعلومات ، وسهولة ووضوح إجراءات التقدير ، والوقت المستغرق لتقدير أضرار المركبات ، ورسوم الخدمة ، ومهارة العاملين ، والتكلفة المقدرة للتعويض.

3) أظهرت نتائج الاستطلاع أن 36% من المستفيدين احتاجوا الى أكثر من 15 يوم للحصول على قيمة التعويض من شركات التأمين. بينما 22% إنتظروا إلى أكثر من 11 يوم لهذا الغرض. و 23% حصلوا على قيمة التعويض خلال ستة الى عشرة أيام ، ونسبة 20% تطلب حصولهم على التعويض من يوم إلى خمسة أيام.