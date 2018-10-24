10 طلاب وطالبات من تعليم الطائف يحققون مراكز متقدمة في مسابقة موهوب 2018

بدرية المالكي (صدى):

حقق ” ١٠ ” طلاب وطالبات من تعليم الطائف مراكز متقدمة في مسابقة موهوب ٢٠١٨ على مستوى وزارة التعليم ، حيث حققت الطالبة هتون ناصر العوفي من المتوسطة السابعة والثلاثون الميدالية الذهبية في مجال الكيمياء، كما حقق الطالب محمد فهد الغامدي من متوسطة سعد بن عبدالواحد والطالب عبدالرحمن فهد الربيعي من متوسطة الأندلس الأهلية والطالب وسيم فهد المالكي من متوسطة الأندلس الأهلية والطالبة جود سلطان الثقفي من المتوسطة الخامسة والأربعون الميدالية الفضية في مجال الكيمياء ، وحقق الطالب مشعل فايز السواط من متوسطة الأندلس الأهلية الميدالية الفضية في مجال الأحياء .

فيما حقق كل من الطالب عمر عابد السالمي من متوسطة أبي محجن الثقفي، والطالبة شهد هندي الحارثي من المتوسطة الخامسة عشرة الميدالية البرونزية في مجال الأحياء ، وحقق الطالب معن عبدالعزيز بخاري من متوسطة الأندلس الأهلية، والطالب أسامة ناصر العوفي من ابتدائية علي بن أبي طالب الميدالية البرونزية في الرياضيات.

وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة مقدمً لهم الشكر على جهودهم المباركة في تحقيق هذه المراكز ومقدما كذلك شكره وتقديره لأولياء أمورهم ومعلميهم ومدارسهم على جهودهم التي بذلوها . ومثمنًا جهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات في تهيئة كافة الظروف الملائمة للطلبة لتحقيق أفضل المراكز متمنيًا للجميع مزيدًا من الإبداع والتميز.

يذكر أن مسابقة موهوب تهدف للكشف عن مهارات الطلبة المميزين في مادتي الرياضيات والعلوم بمجالاتها، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تنظمها «موهبة»، والتي تؤهلهم لخوض الأوليمبياد والمسابقات الدولية. علمًا أن مسابقة «موهوب» هي مسابقة سنوية تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بالتعاون مع وزارة التعليم.