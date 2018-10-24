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الهاتف الجوال يتسبب في توقف حركة يد فتاة

الهاتف الجوال يتسبب في توقف حركة يد فتاة
بكين(صدى):

على الرغم من المزايا الذي يضمها الهاتف الجوال من تسهيل التواصل وعمليات الاتصال في أي مكان وأي وقت، ولكن لا يغيب عنا مساوئه العديدة؛ حيث تيبست يد إحدى النساء في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان الصينية، وضعية حمل الهاتف المحمول، بعد إفراطها في استخدام الجهاز مدة أسبوع كامل.

وقررت الفتاة الاستمتاع بإجازتها بالجلوس في المنزل، لكن المرأة قضت أسبوعًا كاملًا وهي تستخدم الجوّال بصورة مستمرة، وكبّدها إدمانها على الهاتف آلامًا شديدة؛ حيث تلّقت العلاج في المستشفى قبل أن تستعيد حركتها الطبيعية في يدها.

وفي السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام محلية أنه تم تشخيص حالتها بالتهاب في أوتار اليد، بسبب تكرار الحركة نفسها يوميًا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56704 ] نشر منذ 30 دقيقة

في المثل قالوا // الشيء اذا زاد عن حده ، انقلب ضده ,,

[ عدد التعليقات: 10916 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يكفينا الشر هيا بنا نرميها😢😊😂نستودع الله❤

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