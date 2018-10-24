مدينة الملك فيصل الطبية تفتح باب التقديم للابتعاث على 37 تخصصا دقيقا

أبها(صدى):

أعلنت مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية فتح باب التقديم للابتعاث في ٣٧ تخصصاً دقيقاً، اعتبارا من الأحد القادم، ويستمر لمدة أسبوعين.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية محمد آل دوسري أن التخصصات تشمل الجراحة والقلب والمخ والأعصاب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والأشعة والأورام والعناية المركزة والطب الباطني والعظام والتخدير والعيون والمسالك البولية والجهاز الهضمي وأمراض النساء والولادة.

وأبان آل دوسري إلى أن هناك خمسة شروط رئيسية للقبول يجب أن تتوفر في الراغبين في الابتعاث ،أن يكون المتقدم سعوي الجنسية، وحاصل على شهادة الاختصاص في البورد السعودي أو ما يعادله، ويكون القبول امتداداً للتخصص في برنامج الزمالة (البورد)، ومعترف به من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ،إضافة إلى تعبئة استمارة طلب الالتحاق بالبرنامج وإرفاق كاف الوثائق المطلوبة من خلال الرابط : هنا، مشيراً إلى أن التقديم على الابتعاث سيكون الكترونيا خلال فترة الإعلان ،ولن تقبل أي طلبات تقدم يدوياً ولن يُعتد بها.