تحرير مخالفات وتحصيل غرامات.. نتيجة جولات تفتيشية لمكافحة التبغ بالطائف

حسين العلي (صدى):

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف في جولاتها التفتيشية بمحلات بيع الجراك والمعسل خلال اليومين الماضيه بيع منتجات متنوعه مخالفه لنظام مكافحة التدخين تتمثل في(التمباك ،والمست،والحوت) حيث تمثل خطراً حقيقياً على مستخدميها.

وتم على اثرها تحرير مخالفات وتحصيل الغرمات.

تجدر الإشارة إلى أن صحة صحة الطائف ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين تعمل على تنفيذ عدة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.

ويواصل برنامج مكافحة التدخين تنفيذ برامجه التي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع السعودي وحمايته من الأمراض بأنواعها ومضاعفاتها، من خلال تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع عن أضرار التدخين والأمراض التي يسببها التدخين وعوامل الخطورة الناتجة عنه.