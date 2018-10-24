” الشورى ” يرفض إقرار نظام الجامعات الجديد

حمود العنزي(صدى):

قرر مجلس الشورى رفض إقرار نظام الجامعات الجديد، وإعادته إلى لجنة التعليم لدراسته مرة أخرى رغم انتظار إقراره لفترة طويلة .

ويعتمد نظام الجامعات الجديد المكوّن من 60 مادة على السماح للشركات بالاستثمار في الجامعات سواء بشكل مستقل أو بالشراكة مع جهات حكومية بهدف زيادة فرص التمويل والتخلص من الاعتماد على خزينة الدولة .

كما يعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات ويهدف إلى التركيز على التعليم الفني وإنشاء مجلس أمناء موحَّد يسمّى: ” مجلس أمناء الجامعات التطبيقية ” .

جدير بالذكر أن النظام الجديد جاء بتوجيه من ولي العهد لوزارة التعليم لمواكبة الجامعات لرؤية 2030 بحيث تتفرغ الوزارة للتخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء .