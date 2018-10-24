راغب علامة يعلق على تصرف نجله تجاه والدته

أماني الغامدي(صدى):

علّق الفنان اللبناني راغب علامة على تصرف نجله خالد ورد فعله ععلى محاولة والدته جيهان الرقص في سهرة خاصة بمنزلهم؛ حيث حاول الابن منعها من فعل ذلك في فيديو تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد راغب علامة أنه سعيد وفخور بتصرف ابنه، قائلًا: ” فاجأني وصدمني، أنا أعرفه جيّدًا، هو شاب منفتح جدًا، يخرج ويسهر ويتنزه مع أصدقائه، وما قام به مع والدته جعلني أرى وجهه الآخر وأسعدني ما قام به. ”

وأشار ” علامة ” إلى أن تصرف نجله خالد كان تصرفًا طريفًا أثار ضحكاته وسعادته أيضًا، مضيفًا: ” انبسطت منه كتير.. وأنه كيف جاءت الفكرة بسرعة وأخدها ومشي!.. أنا شفت شيء بشخصيته كتير حبيته وما كنت شايفه فيه أبدًا. ”

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