إخلاء الطلاب بمدارس ” جدم الليث ” بسبب انقطاع التيار الكهربائي

نايف السالم(صدى):

شهدت عدد من مدارس مركز ” جدم ” شرقي محافظة الليث بنين وبنات انقطاع في التيار الكهربائي؛ مما اضطرهم لإخلاء الطلاب والطالبات في وقت مبكر من صباح اليوم.

وشمل جميع القرى والهجر التابعة للمركز، قبل أن يعود بعد أن استمر لساعات؛ حيث تسببت في تعطيل العمل في القطاعات الحكومية بما فيها ” المدارس والمركز الصحي، ومركز الإمارة ” .

وناشد الأهالي بضرورة استحداث فرقة طارئة شرقي المحافظة؛ للاستفادة منها في مثل هذه الأعطال خاصةً أوقات هطول الأمطار.