بالصور.. نيسان باترول تحصل على 3 نسخ خاصة لدول الخليج

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت نيسان عن ثلاثة إصدارات خاصة جديدة لباترول حصرياً للخليج العربي، باستلهام مباشر من أكثر الحيوانات الأيقونية في الصحراء، الصقر والغزال، ما يفسر أسماء الإصدارات: باترول الصقر، باترول الغزال، وباترول الغزال X.

جميعهم يأتي بنفس المحرك البترولي سعة 4.8 لتر 6 سلندر مستقيمة، جير يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي بخمس سرعات كذلك، بقوة 280 حصان وعزم دوران 452 نيوتن.متر ونظام دفع رباعي.

من أهم التحسينات التي حصلت عليها هذه الإصدارات هي نسب أكثر ارتفاعاً للأقفال التفاضلية الأمامية والخلفية وعدّة رافعة 4 إنش ونظام عادم جديد عالي الأداء.. ونعرض لكم فيما يلي أهم تفاصيل السيارات الثلاثة الجديدة.

باترول الصقر

يأتي إصدار باترول الصقر بشرائط جسدية فريدة وممتص صدمات أمامي كرومي وعمود إضاءة شعاعي LED وإكسسوارات خارجية جديدة، مثل أقواس عجلات سوداء نصف مصقولة وطرف لامع لأنبوب العادم وغطاء بتصميم الصقر للعجلات.

بالداخل، حصل الإصدار على مقاعد جلدية بتطريز يشمل شارة الصقر ومبرد صغير للمشروبات.

باترول الغزال

مثل إصدار الصقر، تأتي باترول الغزال بجرافيك خاص بها للجسد الخارجي ورفرف جديد وجنوط 17 إنش بلون نحاسي وتصميم مشابه لسيارات الرالي وإطارات 11.2 إنش مناسبة لمختلف أنواع التضاريس، وشبكة تهوية أمامية مسودة وشعار الغزال على غطاء المحرك.

كما حصلت على ونش كهربائي أمامي بقدرة على حمل 4,300 كيلوجرام وعدّة رافعة 2 إنش وأنبوب تنفس هوائي، بينما حظت الداخلية على زخرفات للأبواب وشعار الغزال على المقاعد.

باترول الغزال X

وأخيراً وليس آخراً، يمكن اعتبار هذا الإصدار النسخة الأكثر جراءة من باترول الغزال، حيث تضيف ممتصات صدمات أمامية وخلفية من الفولاذ بحماية مطاطية، ومدخل هواء في غطاء المحرك وجنوط أحمر وأسود 17 إنش مجهز للطرق الوعرة بإطارات 12.4 إنش، وعمود إضاءة LED بطول 30 إنش وحدائد في السقف لحمل الأمتعة.