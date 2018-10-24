بالفيديو.. 63 عاما على تأسيس النصر: تاريخ رياضي ومجد كروي

نواف السالم(صدى):

مضى على تأسيس نادي النصر الذي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، 63 عامًا كاملة، تضمنت إنجازات وبطولات كبرى وحمل لقب ” العالمي ” وأسر خلالها قلب جماهيره.

ومن جانبه، احتفل الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع ” تويتر “، بمرور 63 عامًا على تأسيس النادي، قائلًا: ” اليوم مرت 63 عامًا حملت بداخلها تاريخًا رياضيًا ومجدًا كرويًا وفخرًا محليًا وعربيًا وآسيويًا. دمت فخرًا وعزًا يا نصر ” ، كما نشر تقريرًا عن إنجازات العالمي.

وعلى جانب آخر، حاز النصر على المركز الأول على القارة الآسيوية، والمركز الثامن عشر عالميًا كأكثر الأندية بحثًا وتفاعلًا على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بحسب ما نقل حساب ” DeporFinanzas ” الإسباني المهتم بالإحصاءات؛ فيما حل الهلال في المركز الثاني، وجاء الاتحاد في المركز الثالث، والأهلي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس جاء فريق كاشيما أنتلرز الياباني.

وتجدر الإشارة، إلى أنه تأسس النصر في الرابع والعشرين من أكتوبر 1955، كما يعد جيل الثمانينات وأوائل التسعينات هو الجيل الذهبي للعالمي بقيادة ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي.