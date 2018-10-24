” ديافرم ” تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة ديافرم ” Diaverum ” المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد 16 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، لافتة إلى أنه يفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، وجدة، وسكاكا.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: ممرض غسيل الكلى (عدد 10 وظائف/ مكة المكرمة)، وممرض غسيل الكلى (جدة)، وممرض غسيل الكلى (عدد 5 وظائف/ سكاكا).

وأشارت ” ديافرم ” إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 23 أكتوبر 2018م، ومستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2018م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة التفاصيل وشروط الوظائف من خلال الرابط الإلكتروني التالي:هنا