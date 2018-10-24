العسيري يرفع شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الـ 15 بوزارة ” البيئة “

محمد السعران(صدى):

رفع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للخدمات المشتركة، الأستاذ علي بن أحمد عسيري أسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة .

وأعرب العسيري عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية ، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لمزيد من البذل والعطاء لما فيه خير الوطن ودعم مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها بلادنا المباركة في ظل الاهتمام

الكبير التي تحظى به كافة القطاعات الحكومية في المملكة من لدن القيادة

الحكيمة -أيده الله-.

وعبّر الأستاذ العسيري في هذه المناسبة عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على هذه الثقة ودعمه المستمر ، سائلًا الله العلي القدير أن يعينه على أداء الأمانة ويوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.