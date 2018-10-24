توقعات بهطول أمطار رعدية على جازان
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة جازان، مفيدةً أن بداية الحالة المطرية ستكون من الساعة الـ 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33380 ] نشر منذ 2 ساعتين
يازين المنظر يا ليتني جيزانيه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربآه هـ ديرتي ربآهـ اهل القلوب البيضاء
اليوم ان شاء الله افلها صح هههههههه
يا محرومه تعالي وادي اترآن جنة الله في ارضه
حتى في عز الصيف براد طبيعي يهبل والله
دائما رحال مكشات وبسط فراشي ولمبات آخر الليا تشتغل
احلا كلام والله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 2 ساعتين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞
انعم واكرم فيك يا بنت الشيوخ والله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4778 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اغثنا
طيب—طيب-ممكن يوم من الايام يكتب ربي وتكونين هناك-الواحد مايدري عن المكتوب-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 1 ساعة
الو الو يا عرب
هههههههههههههههه