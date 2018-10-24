توقعات بهطول أمطار رعدية على جازان

جازان(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة جازان، مفيدةً أن بداية الحالة المطرية ستكون من الساعة الـ 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.