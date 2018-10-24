خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس السنغال

الرياض(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.

وتم خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى مجمل الأحداث في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال عبد الله بن أحمد العبدان.

كما حضره من الجانب السنغالي، معالي الوزير المكلف بمتابعة خطة السنغال دولة صاعدة شيخ كانتي، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية والخطة آمادو باه، ومعالي مستشار الرئيس عمر ديمبا باه، ومعالي المستشار المكلف بالاتصالات الحاج حامدو سامبا، وسفير السنغال لدى المملكة منتقي سي.