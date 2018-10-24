” نجم السعودية ” يكتشف مواهب المملكة عبر قناة ” SBC “

أماني الغامدي(صدى):

أعلن تلفزيون ” SBC ” عن إنطلاق برنامج ” نجم السعودية ” والذي يعد البرنامج الغنائي الأول في المملكة لإكتشاف المواهب الشابه ودعمها بدايةً من عمر 15 عام فصاعداً .

ومن المقرر أن يقدم البرنامج الثلاثيّ المُميّز المؤلّف والمُنتج الموسيقي ممدوح سيف، و الفنّان عبادي الجوهر الملقب بأخطبوط العزد، والفنانة وعد.

كما أعلنت مجموعة يونيفرسال ميوزك عن مفاجأة لأفضل صوت في المملكة تتمثل في عقد إنتاج مع الشركة كبداية واعدة للنجم الجديد .