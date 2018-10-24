” نجم السعودية ” يكتشف مواهب المملكة عبر قناة ” SBC “
أعلن تلفزيون ” SBC ” عن إنطلاق برنامج ” نجم السعودية ” والذي يعد البرنامج الغنائي الأول في المملكة لإكتشاف المواهب الشابه ودعمها بدايةً من عمر 15 عام فصاعداً .
ومن المقرر أن يقدم البرنامج الثلاثيّ المُميّز المؤلّف والمُنتج الموسيقي ممدوح سيف، و الفنّان عبادي الجوهر الملقب بأخطبوط العزد، والفنانة وعد.
كما أعلنت مجموعة يونيفرسال ميوزك عن مفاجأة لأفضل صوت في المملكة تتمثل في عقد إنتاج مع الشركة كبداية واعدة للنجم الجديد .
sami[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33380 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
كيف
الملقب بأخطبوط العزد
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4778 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخطبوط العود-خطأ مطبعي-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 1 ساعة
عفوا اقرأو كتب التاريخ جيدا
التاريخ لايرحم
ملك العود بلا منازع حتى يومنا هذا
هو فريد الأطرش رحمه الله
تقاسيم العود تتكلم من فنه وتقول وينك يا فريد
تعال شوف حال الفن من بعدك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4778 ] نشر منذ 1 ساعة
اخي عذاب الرحيل لاتزعل ماقالوا الاخطبوط العربي -قصدهم اخطبوط سعودي-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56705 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعين ,,