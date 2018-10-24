وابل أدعية يمطر خالد عبدالرحمن بعد إعلان إصابته بمرض ” الحزام الناري “
أثارت تغريدة الفنان خالد عبدالرحمن على ” تويتر” والتي أعلن فيها عن إصابته بمرض ” الحزام الناري ” تفاعل عد كبير من متابعيه الذين أمطروه بوابل من الدعاء تحت هاشتاج دعواتنا لخالد عبدالرحمن .
وتداول جمهور أبو نايف مقطعاً صوتياً له قال فيه: “محبكم مصاب بمرض اسمه الحزام الناري الله يحمينا وإياكم دعواتكم الله يجزيكم خير ولا يريكم مكروهاً في عزيز عليكم ويبعد عنا وعنكم الأمراض والسقم إن شاء الله ” .
يذكر أن ” الحزام الناري ” مرض فيروسي حاد يظهر على شكل حبوب ، وعادة ما يظهر في منطقة واحدة في الجسم مثل الصدر أو البطن أو الأطراف كشكل الحزام وهو “مؤلم جداً” على حد وصفه .
هزيم[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويعافيه ويعافي كل مسلم.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33380 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه ويهديه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4673 ] نشر منذ 2 ساعتين
خالد عبدالرحمن يمتلك مزرعة في المطعن
تابعة لمحافظة بيش بمنطقة جازان
اشوفه من وقت الى آخر هناك
ربما مرض السكر الذي اصابه قد اثر ع معنوياته
وحطم نفسيته شفاك الله ابو نايف