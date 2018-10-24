بالصور.. العثور على سعودي مقتولا بعد سرقته بالأردن

عمان(صدى):

عُثر على مواطن سعودي مقتولاً بالأردن، حيث قام أبنائه بإبلاغ السفارة السعودية والسلطات الأردنية عند اختفاء والدهم، وفقد الاتصال معه بعد تعرُّض مركبته للسرقة.

وبالتطرق للتفاصيل، فُقد المواطن منذ السبت الماضي وباشرت الشرطة الأردنية حادث مروري بمنطقة ” النايفة ” على طريق بغداد الدولي، حيث تبين أن أحد أطراف الحادث مركبة المواطن السعودي؛ بعد تعرُّضها للانقلاب وإصابة شخصين داخلها من الجنسية الأردنية.

ومن المرجح أنهما منفّذا عملية السرقة والقتل، فيما تُوفي قائد السيارة الأخرى، الطرف الثاني بالحادث وهو من ” الجنسية السورية ” .