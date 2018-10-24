” الشورى ” يطالب وزارة الخارجية بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

طالب الشورى وزارة الخارجية بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة؛ وذلك لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على تأشيرات دخول؛ مما يسهم في إزالة الصعوبات.

كما وجه وزارة الخارجية بالعمل على تضمين العقود التي تبرمها بعثات المملكة مع مكاتب المحاماة في الخارج، نصوصًا تقضي بمشاركة قانونيين سعوديين بالعمل معهم أو تدريبهم ؛ وفقًا لقوانين تلك الدول.

وعن حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات، ناشد ” الشورى ” الوزارة بالسعي في تسهيل حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات اللازمة؛ للعمل داخل البعثات السعودية في الخارج؛ من أجل توطين هذه الوظائف.