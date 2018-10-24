الاتحاد يصل الرياض استعدادا للقاء الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن وصول الفريق الأول لكرة القدم إلى الرياض استعدادًا للقاء الكلاسيكو أمام الهلال يوم غد الخميس؛ ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق متصل، وضعت إدارة نادي الاتحاد، مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول، هي الأولى من نوعها، إذا فازوا أمام الهلال، في المباراة المقرر غدًا.

ومن الجدير بالذكر، أن ” العميد ” يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري بنقطتين فقط، إثر ظهوره بشكل باهت للغاية منذ بداية الموسم، الأمر الذي يحاول تدراكه والعودة إلى المنافسة مرة أخرى بعد تعاقده مع الكراوتي بليتش لتدريب الفريق.