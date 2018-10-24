مبادرة ” طبية ” لزيارة وتقديم الرعاية الصحية لأبطال الحد الجنوبي

الرياض(صدى):

اطلقت لجنة اتحاد المجمعات الطبية بمدينة الرياض بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الرياض مبادرة خاصة بزيارة الحد الجنوبي وتقديم الرعاية الطبية لابطال الحد الجنوبي وتاتي هذه المبادرة من ضمن خطة عمل تقوم بها اللجنة والتي تعتبر الاولى من نوعها وهذا ياتي من خلال مشاركة وزارة الصحة بارسال كوادر طبية تعمل في منشأة الوزارة .

وقال رئيس لجنة اتحاد المجمعات الطبية الدكتور علي الشمراني ان المبادرة تهدف الى تفعيل دور المجمعات الطبية الخاصة وتقديم الخدمات الطبية وايضا العمل على وضع الخطط الاستراتيجية الهادفة وتبنيها وذلك من خلال التعاون المشترك مع وزارة الصحة والقطاع الخاص مشيرا الى ان هذه المبادرة تاتي بتشجيع الكوادر الطبية وذلك للمشاركة في مثل هذه المبادرات .