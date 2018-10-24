هيئة الرياضة تطلب من ” فيفا ” خبراء لفحص أرضية الملز.. والأخير يرد

نواف السالم(صدى):

قدمت الهيئة العامة للرياضة، طلبا للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بخصوص إرسال خبراء لفحص أرضية ستاد الأمير فيصل بن فهد في الملز في الرياض

وطلبت هيئة الرياضة تقديم تقرير متكامل عن وضعها بعد اللغط الكبير حولها، وحدد ” فيفا ” الأول من نوفمبر موعدا لوصول فريق الخبراء إلى الرياض لفحص الأرضية وتقديم تقرير متكامل عن وضعها وسلامتها بعد أن زاد اللغط حولها خلال الفترة الماضية.

ويؤكد ذلك حرص هيئة الرياضة، على إيضاح الحقائق والاعتماد على تقرير مستقل من “فيفا” سيتم الكشف عنه عبر وسائل الإعلام لإطلاع الجماهير الرياضية على مدى صلاحية الأرضية.