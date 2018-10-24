نيسان ماكسيما 2019 تنطلق بوجه جديد في معرض لوس أنجلوس للسيارات

واشنطن(صدى):

ستتوجه نيسان إلى معرض لوس أنجلوس للسيارات برفقة سيارتها الرائدة المميزة ماكسيما 2019 التي سيتم الكشف عليها بشكل كامل أواخر الشهر القادم في معرض لوس أنجلوس، وأعطتنا الشركة لمحة عن التغييرات التي ستظهر بالسيارة السيدان الكبيرة.

والتغييرات في السيارة ليست ثورية وتعد الاختلافات في الأجزاء الأمامية والخلفية هي اختلافات شكلية أساسية ، حيث تكتسب الجبهة مصابيح جديدة مماثلة لتلك الموجودة في التيما. كما أن الشبكة الأمامية تزيد في الحجم بشكل بسيط ومن الواضح أن نيسان لا تعرض لنا الجانب الخلفي ، ولكن يمكننا أن نتوقع بعض التغييرات على الجزء السفلي للصادم الخلفي لاستيعاب مخارج العادم الرباعية كما ستظهر بعض التحديثات في المصابيح الخلفية أيضا.

أما في الداخل ، فلم تعطينا نيسان أي كلمة حول تغييرات التصميم ، لكن السيارة ستحصل على تقنية Safety Shield 360 الخاصة كخيار وتضم مجموعة من أنظمة سلامة السائق التي تشمل ميزات مشتركة مثل مراقبة النقطة العمياء ، والتنبيه من حركة المرور خلف السيارة ، ومراقبة السرعة الذكية مع الرادار الذي يراقب حركة السيارات في الأمام لمواجهة التباطيء المفاجئ ، وأجهزة استشعار لمساعدة السائقين على ركن السيارة. وهناك أيضا أجهزة الاستشعار داخل السيارة لتنبيه السائق في حال حدوث خطأ في التوجيه.

ولا يتوقع من نيسان إجراء أي تغييرات على مجموعة محركات السيارة ، والتي تعمل حاليًا على محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان. والقوة تذهب إلى العجلات الأمامية حصريًا من خلال ناقل الحركة CVT.