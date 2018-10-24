السعودية غير

حراك اجتماعي ثقافي اقتصادي سياسي انتفاضه سعودية من القمة الى القاع

قراءة في التطلعات والامال

قفزات الضفدع نلمسها

تغييرات جذرية

العودة للاسلام الوسطي

الانفتاح على العالم

تغيير العقول

صناعة العقول

استثمار العقول

مستقبل واعد تنتطر ملايين البشر

دعونا نتوقف برهة من الزمن ننظر الى ماذا حدث وماذا سيحدث

شبابنا وبناتنا وقود المستقبل

السعوديون الجدد

سيحفرون التاريخ بماء من ذهب

بالامس دخل السعوديون الجدد بوابة التاريخ من اوسع ابوابه

العودة الى ما قبل ١٩٧٩ للعيش بامان وسلام والتعايش بإسلام معتدل كما جاء في شريعة محمد وليس كما جاء به هؤلاء الظلاميون الذين سرقوا الدين والوطن ثلاثون عاما من الهدم والانقياد خلف وهم خلقوا فتنة سلبوا عقول شبابنا وزرعوا فيها قنابل لقتل الاخضر واليابس بدلا من التعلم والتعليم وزيادة المعرفه فالمعرفة قوة والعلم نور وهؤلاء اغلقوا مجال التفكير والاختراع وسدوا طريق الابداع واوصدوا العقول باقفال صدأت لازمنة

‏نحن أحفاد ناشرين حضارة الإسلام حول العالم، سنعود نقود العالم بإقتصادنا وعلمنا وأفكارنا. وأول بذورها هي مشاريعنا للمستقبل بحول الله.

‏⁧‫#مشروع_نيوم‬⁩ هو نقطة انطلاق للخروج من جلباب الصحوة المفعمة بأفكارها الاقصائية الرجعية والتطلع الى مستقبل متطور منفتح على العالم اجمع

لا حظوا التعايش الان بين الجنسين

الاختلاف بين الامس واليوم

الفتيات شقائق الشباب

اختلاط تسموا به الاريحية والتسامح وحب الاخر كأخ واخت ونظرات الشك في الزمن الاغبر ولت من غير رجعه

قذف المحصنات واتهام البقية بالريبه ايام سوداوية سيكون النور محلها لن تجد من يتحرش بالنساء

عشرات المؤتمرات والندوات والمحاضرات يديرها وينظمها ويقودها جيل من الشباب رجال الغد ونساؤه جنبا الى جنب دون خوف او ريبه ودون مضايقات من التيار المتشدد وخوفا من وضع الاصفاد في ايديهم وتحجير عقولهم للعودة بهم الى عصور الجهل والظلام

السعوديون الجدد ينثرون الامل والتطلعات وينظرون للمستقبل بعيون الواثق من ان القادم اجمل

يقول الامير الشاب قائد النهضة الجديدة ان زمن الظلام وتكفير الاخر واساليب الاقصاء ومصادرة الاراء وملاحقة الناس وتلبيس التهم بهم زمن ولّى ولن يكون له وجود في وقتنا الحاضر ولا مستقبلنا القائم على العمل والمضئ قدما في النهوض ومسابقة الزمن للعيش بامان وسلام ومواكبة الامم في تقدمها

ونكون في مقدمتها وتكون السعودية الاولى في احتضان الحالمين الطامحين لتحقيق احلامهم باسرع وقت ممكن

تتسارع الخطى في وطني

تغييرات جذرية

انفتاح يؤمن بالتعايش وعشرات بل مئات العلماء والمفكرين ورجال الاعمال والمسؤولين تحتضنهم الرياض لتغيير مفهوم الاستثمارونوعية الاستثمار في مبادرة الاستثمار