تعليم الطائف يطلق البرنامج التدريبي قيادة واعية لقائدات ووكيلات المدارس المستجدات

بدرية المالكي (صدى):

انطلق يوم أمسٍ الثلاثاء بمركز التدريب ومكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بالطائف البرنامج التدريبي القيادة الواعدة، تحت إشراف ومتابعة إدارة الإشراف التربوي بنات، وإعداد وتنظيم رئيسة قسم القيادة المدرسية زين العوفي، ومشاركة مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، ومشرفات القيادة المدرسية.

استهدف البرنامج أكثر من ٢٠٠ متدربة من قائدات ووكيلات المدارس المستجدات، فيما تم تدريبهن في عدد من المجموعات التدريبية بكل مكتب تعليم، بهدف تهيئتهن للقيام بمهامهن القيادية داخل المدارس من خلال إكسابهن المعارف والمهارات القيادية التي تساعدهن على تبني استرتيجيات التغيير، وتساهم في تطوير أدائهن المهني وآداء العاملين معهن.