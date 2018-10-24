فيلانويفا يبدي سعادته بالعودة لتدريبات الاتحاد

نواف السالم(صدى):

أكد المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كارلوس فيلانويفا، على سعادته بالعودة للتدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

وأوضح ” فيلانويفا ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” سعيد للعودة إلى التدريبات. ”

ويأتي ذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها موخرًا، والتي أدت إلى إبعاده عن المباريات الماضية والتدريبات استعدادًا لمواجهة فريق الهلال يوم غد الخميس؛ ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.