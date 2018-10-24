بديل ” عموري ” ينتظر موافقة خيسوس
يناقش الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مع البرتغالى خورخي خيسوس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم ، إمكانية تعويض عمر عبدالرحمن ” عمورى ” بلاعب أجنبى جديد، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي مما يضطره للغياب عن الفريق خلال 6 أشهر قادمة.
في سياق متصل يعتزم ” الهلال ” الإستعانة بلاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية على رأسهم المحترف البرازيلى ” كينو ” لاعب فريق بيراميدز المصرى الذي يمتلكه المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.
ومن المقرر أن يخضع ” عموري ” لجراحة فى برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة ، وتجدد إدارة نادي الهلال عقد ه بعد تمام شفاءه خاصةً وأن عقده كان لموسم واحد ولم يتمكن النادي من الإستفادة منه بسبب الإصابة .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2192 ] نشر منذ 3 دقائق
اولآ الله يقومة بالسلامة
ثانيآ يامحرر صدى
حكاية انة يجدد عقدة نظرآ لعدم الإستفادة منة بسبب الاصابة ذي قوية ومن بنات افكارك
العقود الرياضة لا يوجد بها بند من قبل الفيفا
يجبر الاعب على ماذكرت
اصيب قضاء وقدر حابب يجدد مرحبا لا يريد لا تجبرة انت وخشتك على مالا يريد
سيب البربسة الزايدة فنحن لسنا بنقلة كي تسدحنا بركبة