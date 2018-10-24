بديل ” عموري ” ينتظر موافقة خيسوس

ماجد محمد(صدى):

يناقش الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مع البرتغالى خورخي خيسوس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم ، إمكانية تعويض عمر عبدالرحمن ” عمورى ” بلاعب أجنبى جديد، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي مما يضطره للغياب عن الفريق خلال 6 أشهر قادمة.

في سياق متصل يعتزم ” الهلال ” الإستعانة بلاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية على رأسهم المحترف البرازيلى ” كينو ” لاعب فريق بيراميدز المصرى الذي يمتلكه المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ومن المقرر أن يخضع ” عموري ” لجراحة فى برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة ، وتجدد إدارة نادي الهلال عقد ه بعد تمام شفاءه خاصةً وأن عقده كان لموسم واحد ولم يتمكن النادي من الإستفادة منه بسبب الإصابة .