وزير الدولة الإماراتي: المملكة تمتلك رؤية بعيدة المدى لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة

الرياض(صدى):

أكد معالي وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن المملكة العربية السعودية تمتلك رؤية بعيدة المدى وتتخذ خطوات طموحة وجريئة وعملية بهدف ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي شارك فيها نخبة من قادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في صياغة مستقبل الاستثمار والنمو الاقتصادي العالمي.

وقال معاليه: ” تشرفت بالمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي كرّست لنفسها مكانةً مهمةً كمنصة متخصصة تستقطب قادة الفكر والمعنيين بقطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة آفاق النمو المستقبلي، وبحث وتبادل وجهات النظر والآراء، وإطلاق المبادرات والمشاريع المهمة ” .

وبين الدكتور الجابر أن النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد السعودي تحمل أهمية كبيرة، حيث ستعُم فوائدها الإيجابية ليس على المملكة فحسب، بل أيضاً على المنطقة والعالم.

وأشاد معاليه بالمستوى الرفيع والمتميز لتنظيم الحدث، مقدماً شكره وتقديره بالشكر للمنظمين على حسن الاستقبال والضيافة.