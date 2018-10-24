بالصور.. نشوة الرويني تفوز بجائزة الأم تريزا للعدالة الاجتماعية

أبو ظبي(صدى):

منحت مؤسسة ” هارموني ” العالمية للأعمال الإنسانية جائزة الأم تيريزا للعدالة الاجتماعية لعام 2018 للإعلامية الإماراتية نشوة الرويني، تقديرا لأعمالها الخيرية التي ساهمت في تحسين حياة النساء والأطفال من خلال مؤسستها الخيرية ” نشوة ” ، وتثمينا لجهودها الكبيرة في تحسين صورة المرأة في الشرق الأوسط. وسلم الرويني الجائزة السيد شري توشار أرون غاندي حفيدُ المهاتما غاندي، خلال حفل كبير أقامته مؤسسة هارموني في مدينة مومباي الهندية بهذه المناسبة، حضره محمد الجلعة قنصل الإمارات في مومباي.

في أعقاب مؤتمر أقامته المؤسسة بعنوان ” احمها ومكنها ” ركز على أهمية حماية وتمكين الفتيات، وتحدثت فيه الرويني عن أهمية دور المجتمع والتكنولوجيا وسن القوانين في حماية وتمكين الفتيات، وهي القضية التي طالما كانت محورية في حياة نشوة الرويني على مدار السنين.

وتهدف جائزة الأم تريزا التذكارية إلى تكريم الأفراد والمنظمات الذين قدموا أعمالا مهمة في قضايا السلام والوئام والعدالة الاجتماعية، وخلق عالم خال من العنف والتمييز، وتعتبر نشوة الرويني أول سيدة إماراتية تمنح هذه الجائزة.