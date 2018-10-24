3 أمراض تصيب النساء بعد انقطاع الطمث

أماني الغامدي(صدى):

إن انقطاع الطمث من أصعب المراحل التي تمر بها النساء، وهو ما يعرف بسن اليأس، حيث تتأثر نفسيتهن كثيرا بسبب الأعراض التي تظهر عليهن في ذلك الوقت.

وتقول الدكتور نادية عبد القادر استشاري طب وجراحة النساء والتوليد، إنه عقب انقطاع الطمث، تضعف المناعة ويترسب الكالسيوم بالدم والكلى مما يؤدى إلى ترقق العظام، كما تقل معدلات حرق الدهون بالجسم، مما يتسبب في الإصابة بأمراض عديدة، منها:-

1- هشاشة العظام

2- تصلب الشرايين

3- الإصابة بمرض السكري

وأضافت دكتورة نادية ، أن انقطاع الطمث يلزم السيدات في هذه الفترة باتباع بعض النصائح لتفادي مخاطر انقطاعها .

ومن أبرز هذه النصائح :

التخلص من السمنة، والتغذية الصحية الخالية من الدهون والسكريات، مع التركيز على تناول منتجات الألبان والبيض، وتناول بعض المكملات الغذائية، مثل الكالسيوم وفيتامين د والحديد وفيتامين k2 ، وذلك للوقاية من هشاشة العظام وأمراض القلب والسكر التي تكثر الإصابة بها لدى السيدات عقب انقطاع الطمث.