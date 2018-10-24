ثلاجة LG SIGNATURE InstaView ™ تصميم فائق الأناقة مع وظائف متقدمة

تركية البدر(صدى):

تعمل ال جي بشكل مستمر على تحسين منتجاتها لتصل إلى حد الكمال من خلال الجمع بين الوظائف العملية المتقدمة والأداء الفائق والتصميم الجمالي الرائع في جميع أجهزتها. وتوجت إل جي جهودها تلك بإطلاق تشكيلتها من الأجهزة المنزلية الفاخرة تحت العلامة التجارية LG SIGNATURE، التي تشمل ثلاجة LG SIGNATURE التي أعادت النموذج التقليدي لأحد الأجهزة المنزلية الأساسية باعتمادها على تقنيات مبتكرة وتصاميم اخاذة.

تُعد علامة LG SIGNATURE أحد ثمار فن التصميم مع “الحفاظ على الجوهر” والتي تمنح المستهلكين أعلى مستويات الأداء مع الحفاظ على الاناقة والبساطة فضلاً عن سهولة الاستخدام والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة. وأوضح ايدي جون، المدير التنفيذي ل ال جي السعودية مبادئ التصميم التي تعتمدها إل جي في منتجاتها قائلاً:”نحن في إل جي نقدر قيمة الفن الجميل في تصميم الأجهزة المنزلية وندرك تماماً تأثيرها على وظيفتها وأدائها، وتجسد تشكيلة LG SIGNATURE هذه الأفكار تماماً فتقدم أكثر من مجرد مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الأداء، إذ يسر منظرها العين أيضاً كأنها قطع فنية جميلة تزين المنزل”.

وأضاف “هذا أسلوب إل جي في السعي نحو تحقيق الكمال، ونحن فخورون بتقديم ثلاجةLG SIGNATURE للمستهلكين المميزين في المملكة العربية السعودية، لكننا لا نكتفي بأن نوفر لهم مجرد ثلاجة سهلة الاستخدام غنية بالوظائف العملية الممتازة بل نمنحهم أيضاً قطعة فنية تزين مطابخهم”.

وتقدم ثلاجة LG SIGNATURE InstaView Door-in-Door™ الشهيرة والحائزة على الجوائز العالمية، مجموعة من المزايا الذكية والمريحة للعملاء بتصميمها الخارجي المصنوع من الفولاذ الذي يرتقي إلى قمة الاناقة في التصميم، ما يجعلها تجمع بانسجام تام بين رقي الشكل والأداء الوظيفي الممتاز.

انقر مرتين وافتح مرة واحدة

بنقرتين خفيفتين سريعتين على باب الثلاجة يضيء سطحها الزجاجي ليتيح لك رؤية ما بداخلها فينكشف أمامك ما بداخلها دون الحاجة إلى فتح بابها، مما يسهم في توفير الراحة وتوفير في استهلاكها للطاقة وتخفيض فاتورة الكهرباء في الوقت نفسه. بالإضافة للحفاظ على طعامك طازجاً لمدة أطول لأنه يقلل من تسرب الهواء البارد.

مظهر رائع

صممت إل جي ثلاجة LG SIGNATURE مستلهمة من فن التصميم مع «الحفاظ على الجوهر،» فسطحها الخارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والخدوش، وتضيء مقصورتها الداخلية مصابيح LED قوية، ويكسو جدرانها الداخلية لون البلاتينيوم المصقول، ويزين سطحها الخارجي شاشة عرض أنيقة، فيتناغم كل ذلك في مظهر فريد وأناقة لا مثيل لها بين الثلاجات.

ثلاجة تفهمك

هل تحمل بيديك الاثنتين الأطعمة وتحتار كيف ستفتح الثلاجة لتضعها داخلها؟ لا مشكلة! تدرك هذه الثلاجة الذكية أنك قريب منها وتريد فتح بابها، فهي مزودة بميزة الفتح الآلي للباب، فما إن تقترب منها حتى يشعر حساس ذكي يقع قرب أسفلها بذلك فيفتح بابها تلقائياً. ما عليك إلا أن تضع قدمك في بقعة الضوء Door Open الساقط على الأرض أمام الثلاجة لتفتح لك بابها بلطف.

مقصورة ذكية

مهما امتلأت ثلاجة LG SIGNATURE بالطعام والشراب، لن تصبح مقصورتها معتمة بفضل أسلوب تصميمها الذكي فهي مضاءة بمصابيح LED عالية الجودة، موزعة تحت كل رف. ومن ناحية أخرى تمتاز أدراج التجميد بأنها آلية الفتح ما يتيح الوصول بسهولة إلى الأطعمة المجمدة، إذ تدفع ميزة الفتح الآلي جميع الأدراج تلقائياً للخارج ما يساعدك في تخزين الطعام بأفضل طريقة ممكنة.

نظافة فائقة لطعام صحي

ذكرنا أن جدار ثلاجة LG SIGNATURE الداخلي عبارة عن سطح مصقول بلون البلاتينيوم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يساعد في حفظ الهواء باردًا داخل الثلاجة، ويمنحها أناقة فريدة، بالإضافة إلى أنه سهل التنظيف. وتتمتع الثلاجة أيضاً بميزة(FRESHShield™) التي تمكنها من توليد حاجز حراري من الهواء البارد للمحافظة على ثبات درجة الحرارة والاحتفاظ بالأطعمة طازجة. ويضاف إلى ذلك أنها تتضمن مرشح الهواء Hygiene Fresh+™ الذي يدير الهواء داخل مقصورتها، وتساعده في ذلك مروحة مخصصة لإزالة الروائح الكريهة ويحافظ على هوائها نظيفاً وصحياً للعائلة.

ان ثلاجة LG SIGNATURE متوافقة مع تطبيق الهاتف النقال SmartThinQ الذي طورته إل جي، ما يتيح للمستخدم التحكم بالثلاجة من خلال هذا التطبيق على هاتفه الذكي حتى عندما يكون خارج المنزل، فيمكنه مثلاً ضبط درجة حرارة الثلاجة وإعدادات التجميد السريع وتصفية الهواء Hygiene Fresh+™ بالإضافة إلى أنه يتيح تشخيص أي مشكلة فنية أو عطل قد يحدث فيها.