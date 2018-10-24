القبض على مزيفي عملات بحوزتهم 6500 دولار بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت – بفضل من الله – عن الإطاحة بخمسة متهمين ، سعودي وسوداني وسوري واثنين من الجنسية المصرية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ، وذلك بعد توافر الدلائل على امتهانهم تسويق العملات المزيفة ، وتم في حوزتهم ضبط (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة دولار أمريكي مزيف, وقد جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك, لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم, وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.