” البلدية والقروية ” تعلن عن تطوير 155 محطة وقود بين مناطق المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن تطوير وتشغيل 155 محطة وقود ومركز خدمة متطور بين مناطق المملكة ومدنها، تتم إدارتها بواسطة شركات مؤهلة ومعتمدة.

وعن ما يستهدفه البرنامج، أبانت الوزارة أن البرنامج يستهدف رفع عدد المحطات المطورة إلى 178 محطة ومركز خدمة؛ وذلك بنهاية هذا العام 2018م وإلى 280 محطة ومركز خدمة بحلول عام 2020م.

أما فيما يتعلق بالطرق التي تم تحديدها؛ لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، فقد تم تحديد 8 طرق كأولوية وهم:

– طريق ” الدمام – الرياض –الطائف – مكة – وجدة بطول 1370 كيلو مترًا ”

– وطريق ” الرياض – القصيم – حائل– الجوف– القريات، بطول 1257 كيلو مترًا ” .

– وطريق ” سلوى – الهفوف – بقيق – الظهران – الدمام بطول 322 كيلو مترًا ” .

تجدر الإشارة إلى أن المحطة المتطورة تحتوي على ” دورات المياه ومتجر مواد غذائية ودورات مياه داخل المتجر ” بالإضافة إلى مسجد.

يُذكر أن نسبة إنجاز المحطات ومراكز الخدمة بلغت حتى الآن 40% ، ويتوقع أن ترتفع إلى 60% بحلول 2020م.