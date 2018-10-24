لمستخدمي آيفون: تحديث جديد لـ ” واتسآب ” يوفر مزايا غير مسبوقة

وكالات(صدى):

يستعد تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” لطرح تحديث جديد يقدم مزايا غير مسبوقة ، ولكنها خاصة . XS ،XR مؤقتاً بمستخدمي نظام تشغيل ” آي أو إس ” وآيفون .

ووفقاً لشبكة ” إن دي تي في ” الهندية يسعى ” واتساب ” إلى الاستفادة من دقة الشاشة الخاصة بهواتف آيفون لعرض الرسائل بشكل مختلف ودعم تشغيل الرسائل الصوتية الواحدة تلو الأخرى بمجرد الضغط على زر تشغيل رسالة واحدة منهم .

ومن المتوقع أن يكون ” واتسآب ” أكثر أماناً في التحديث الجديد لإعتماده على تقنية بصمة الإصبع الخاصة بهواتف ” آيفون ” .

ولن يحتاج المستخدم لتفعيل التحديث الجديد لـ ” واتساب ” أكثر من تشغيل آخرتحديث لنظام تشغيل وهو ” آي أو إس 8 ” .