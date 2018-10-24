شركة تطلق تحذيرا غريبا للشرطة الأمريكية بسبب هواتف ” آيفون ” الجديدة

واشنطن(صدى):

أطلقت شركة ” إلكومسوفت ” المتخصصة في أمن المعلومات تحذيرات غريبة إلى الشرطة الأمريكية وجهات التحقيق وإنفاذ القانون، بسبب هواتف ” آيفون ” الجديدة، ” آيفون X ” ، وما تلاها من هواتف حديثة، محذرةً إياهم من عدم النظر إليها.

وأكدت الشركة أنه يجب عدم النظر إلى تلك الهواتف إذا ما أراد المحققون تتبع أي هاتف ” آيفون ” أو فتحه، بسبب تهديدات إرهابية محتملة، وذلك بسبب تقنية “Face ID”، التي اعتمدتها شركة ” أبل ” الأمريكية لفتح قفل الجهاز؛ لافتة إلى أن نظر رجال الشرطة في الهواتف يضعف فرص اختراقه وفتحه.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أنه يتوافر حاليًا لدى أجهزة الأمن جهاز جديد يدعى ” جراي كي ” يمكنه فتح أي هاتف ” آيفون ” من دون الحاجة إلى استخدام تقنية ” Face ID “؛ فيما كانت ” أبل ” قد دخلت في معركة قضائية مع الحكومة الأمريكية، بعدما طلبت جهات التحقيق فتح جهاز أحد المتهمين في حادثة إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تسببت في وفاة 14 شخصًا؛ لترفض ” أبل ” فتخترق الشرطة الهاتف دون مساعدة منها.