بالصور.. انطلاق ” سكودا فابيا كومبي سكوتلاين ” أكثر شراسة في الشكل وبمحركين بنزين

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أطلقت شركة سكودا التشيكية سيارة جديدة للنور وهي ليست سيارة جديدة كلية ولكن اصدار من موديلات فابيا كومبي ، ويأتي الموديل الجديد باسم فابيا كومبي سكوتلاين وهي سيارة واجن صغيرة الحجم تأتي بتصميم شديد الشراسة والعدوانية يظهر في باقي موديلات سكوتلاين التي قدمت لاصدارات مختلفة من الشركة في وقت سابق.

وتشمل التجهيزات الجديدة التي توفرت في فابيا كومبي سكوتلاين في اضاءة خارجية بتكنولوجيا LED واستخدام عجلات أكبر في الحجم مع العديد من التحديثات الداخلية في السيارة وديكورات فضية أو سوداء على الجسم الخارجي للسيارة كما توفر لها عجلات تتراوح بين 16 و17 بوصة مع لمسات سوداء فوق عجلات السيارة واستخدام اللون الفضي في بعض الأجزاء التي تشمل المرايا الخارجية للسيارة وعوارض التحميل فوق السقف.

ورغم المزيد من العدوانية في تصميم السيارة ولكنها توفرت بدون نظام دفع كلي وانما وفرتها الشركة بنظام جر أمامي فقط كما أعلنت الشركة أن المحركات التي تتوفر للسيارة هي نفسها محركات موديلات فابيا كومبي حيث يتوفر للسيارة محركين بنزين 3 أسطوانات سعة 1 لتر أحدهما محرك TSI بقوة 95 أو 110 حصان والمحرك الآخر MPI بقوة 60 أو 75 حصان.

وقالت الشركة أن السيارة توفر للمحركات تحديثات كبيرة تشمل اضافات تجعله يتوافق مع معايير اليورو 6 حيث يقترن بالسيارة نظام وقف وتشغيل المحرك حسب الحاجة خاصة في المرور والشحن التوربيني للمحركات واضافة فلتر خاص لتنقية البنزين في السيارات.