بعد تعرضه لإصابة قوية.. مارسيلو: أشعر بأنني بحالة جيدة

نواف السالم(صدى):

تسببت الإصابة القوية التي تعرض لها البرازيلي مارسيلو نجم فريق ريال مدريد الإسباني الحالي، في مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أوروبا؛ في خوف الجميع من احتمالية غيابه عن اللقاء المرتقب أمام برشلونة بكلاسيكو إسبانيا الأحد المقبل.

وبكى النجم البرازيلي وهو يخرج من أرضية الملعب من قوة إصابته، أو خوفًا من ضياع فرص لحاقه بالكلاسيكو؛ في لقاء الريال أمام فيكتوريا بلزن مساء الثلاثاء على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ؛ حيث انتصر ” الميرينجي ” بهدفين مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة بدور المجموعات بدوري الأبطال، فيما أحرز مارسيلو هدف الريال الثاني.

ومن جانبه، أكد ” مارسيلو ” لصحيفة ” ماركا ” الإسبانية عن هذه الإصابة، أنه بحالة جيدة الآن، قائلًا: ” أشعر بأنني بحالة جيدة الآن، لقد تعرضت لضربة قوية، وكنت خائفًا من الإصابة، ويجب على الحكام أن ترى هذه الأشياء وتشهر البطاقات. “