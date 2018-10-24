تعليم مكة يبارك لطالباته الفائزات في مسابقة ” موهوب 2018 “

محمد السعران(صدى):

باركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٢/١٤هـ للفائزات في مسابقة ” موهوب٢٠١٨ ” وحصولهن على ميداليات التميز ، حيث انطلقت المسابقة من العام الماضي واختتمت بالاختبار التحريري قبل أسبوعين وهن : الطالبة حنين عبدالعزيز الزهراني في مادة (العلوم) في المدرسة السابقة ابتدائية فاطمة الزهراء التابعة لمكتب التعليم الأهلي والمدرسة الحالية متوسطة الشفاء العدوية التابعة لمكتب تعليم الجنوب ، والطالبة لين محمد الخياط في مادة (الرياضيات) في المدرسة السابقة ابتدائية دار البشرى الأهلية التابعة لمكتب التعليم الأهلي والمدرسة الحالية متوسطة الشفاء العدوية، والطالبة عروب عادل محمد الهوساوي في مادة الرياضيات، المدرسة السابقة الابتدائية التاسعة والأربعون التابعة لمكتب تعليم غرب مكة والمدرسة الحالية في المتوسطة الواحد والخمسون التابعة لمكتب تعليم الغرب ، والطالبة مريم فارس سليمان الأمير في مادة (الفيزياء)في المدرسة السابقة ابتدائية الفتاة الأهلية التابعة لمكتب التعليم الأهلي والمدرسة الحالية متوسطة الشفاء العدوية ، والطالبة جود وليد العميري في مادة (الأحياء)في المدرسة السابقة متوسطة الشفاء العدوية والمدرسة الحالية ثانوية أم سلمة.

وهنأ مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي هذا التميز والإبداع لبناته الطالبات وأسرهن والمدارس والمكاتب وفريق إدارة الموهوبات ورئيسة المجال العلمي ومنسقة الأولمبيادات مها فلاتة تحت إشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي، متمنياً لهن دوام التقوفيق والنجاح .