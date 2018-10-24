خادم الحرمين يوجه بإعفاء مزارعي جازان من قروض بقيمة 91 مليونا

تركي السالم(صدى):

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بإعفاء مزارعي منطقة الدرع العربي الدفعة الثانية، الممنوح لهم قروض من قِبَل الصندوق حتى تاريخ صرف 23/ 8/ 1435هـ.

وقال مدير عام فرع الصندوق بمنطقة جازان المهندس إبراهيم بن أحمد هادي، أن مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي، اعتمد سداد مديونيتهم، وقد حظيت منطقة جازان بإعفاء عدد ثمانمائة وثلاثة مزارعين (803) بلغت قيمة القروض الممنوحة لهم واحداً وتسعين مليوناً وتسعمائة وثلاثمائة وثلاثين ألفاً واثنين وعشرين ريالاً (91381122) مليون ريال.

ورفع مزارعو منطقة جازان، برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية الكريمة والدعم المستمر لمزارعي المنطقة.