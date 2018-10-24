واجهي مشكلة تورم القدمين أثناء الحمل بهذه الحلول البسيطة
كشف عدد من الأطباء عن مجموعة من الحلول السهلة لحل مشكلة تورم القدمين واليدين والوجه أيضاً التي تعاني منها ثلاثة أرباع الحوامل ، حيث ينتج عن ذلك مضايقات للحامل عند الوقوف والمشي.
ومن هذه الحلول السهلة لتخفيف هذا التورّم :
* تجنّبي الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. إذا كان عملك يتطلّب الجلوس قفي كل ساعة، وتحركي حول المكان لمدة 5 دقائق.
* ارفعي قدميك لأعلى قليلاً أثناء الجلوس، وكذلك أثناء النوم.
* النوم على الجانب هو الأنسب لك، وخاصة الجانب الأيسر لتنشيط الكلى كي تقوم بالتخلص من السوائل الزائدة.
* التمارين إجراء هام يساعدك على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف التورّم، وخاصة السباحة.
* تجنبي ارتداء جوارب ضيقة، أو ذات أستك ضيق من أعلى.
* الحذاء المريح ضروري في هذه المرحلة.
* اشربي كمية جيدة من الماء كل يوم لإخراج السوائل الزائدة من الجسم.
* قللي من أكل الملح.
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