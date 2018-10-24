واجهي مشكلة تورم القدمين أثناء الحمل بهذه الحلول البسيطة

أماني الغامدي(صدى):

كشف عدد من الأطباء عن مجموعة من الحلول السهلة لحل مشكلة تورم القدمين واليدين والوجه أيضاً التي تعاني منها ثلاثة أرباع الحوامل ، حيث ينتج عن ذلك مضايقات للحامل عند الوقوف والمشي.

ومن هذه الحلول السهلة لتخفيف هذا التورّم :

* تجنّبي الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة. إذا كان عملك يتطلّب الجلوس قفي كل ساعة، وتحركي حول المكان لمدة 5 دقائق.

* ارفعي قدميك لأعلى قليلاً أثناء الجلوس، وكذلك أثناء النوم.

* النوم على الجانب هو الأنسب لك، وخاصة الجانب الأيسر لتنشيط الكلى كي تقوم بالتخلص من السوائل الزائدة.

* التمارين إجراء هام يساعدك على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف التورّم، وخاصة السباحة.

* تجنبي ارتداء جوارب ضيقة، أو ذات أستك ضيق من أعلى.

* الحذاء المريح ضروري في هذه المرحلة.

* اشربي كمية جيدة من الماء كل يوم لإخراج السوائل الزائدة من الجسم.

* قللي من أكل الملح.