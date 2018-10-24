مضاربة بين ثلاثيني وطلاب مدرسة بالباحة قبل بداية الدوام

إبراهيم الزهراني(صدى):

دخل شاب ثلاثيني يحمل عصى غليظة في مضاربة مع طلاب مدرسة ذات الصواري المتوسطة والثانوية خارج أسوار المدرسة قبل بداية الدوام برميضة الباحة، ما أسفرت عن نقل طالبين إلى مستشفى قلوة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتدخلت الشرطة لفضّ النزاع وإيداع أطراف المضاربة دار الملاحظة والثلاثيني في سجن قلوة العام.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الخلاف أعيد نبشه كان قد وقع بين طلاب المدرسة في وقتٍ سابق وأنهته إدارة المدرسة.