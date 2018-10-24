مضاربة بين ثلاثيني وطلاب مدرسة بالباحة قبل بداية الدوام
دخل شاب ثلاثيني يحمل عصى غليظة في مضاربة مع طلاب مدرسة ذات الصواري المتوسطة والثانوية خارج أسوار المدرسة قبل بداية الدوام برميضة الباحة، ما أسفرت عن نقل طالبين إلى مستشفى قلوة العام لتلقي العلاج اللازم.
وتدخلت الشرطة لفضّ النزاع وإيداع أطراف المضاربة دار الملاحظة والثلاثيني في سجن قلوة العام.
وبحسب المعلومات الواردة فإن الخلاف أعيد نبشه كان قد وقع بين طلاب المدرسة في وقتٍ سابق وأنهته إدارة المدرسة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4661 ] نشر منذ 7 دقائق
اكيد الخلاف السابق
هو السبب ولم يحل بقوة الدولة اعزها الله
بل ربما تم حله بالترقيع والواسطة والمجاملات والمسكنات
قد يتحمل الجميع ابتداء بقائد المدرسة وانتهاء بالمرشد الطلابي
والطلاب التحقيق يشمل الجميع امام الجهات الأمنية