بالصور.. مقتل 700 جندي في واقعة مأساوية بسبب ” القهوة “

باريس(صدى):

شهد يوم الثامن من شهر مايو سنة 1916، مأساة كبرى في الحرب العالمية الأولى بعد أن وقعت معركة فردان واستيلاء ألمانيا على حصن دوومون، والذي يعد نقطة أساسية للجيش الفرنسي بالمنطقة، بعد أن نجح الألمان في إخضاع الحصن والقبض على الحامية الفرنسية المتواجدة داخله والبالغ عدد أفرادها 57 جنديًا دون إطلاق أية رصاصة حيث استسلم الفرنسيون.

اتجه بعض الجنود الألمان في حدود الساعة الرابعة صباحًا من ذلك اليوم وأثناء تواجدهم داخل إحدى غرف حصن دوومون، نحو إعداد القهوة عن طريق طهوها اعتمادًا على الوقود المخصص لسلاح قاذف اللهب، ولم يكونوا على دراية بسرعة اشتعاله؛ لتتصاعد ألسنة اللهب لتمتد بشكل سريع نحو الغرفة المجاورة التي اعتمدت لتخزين القنابل اليدوية.

ودوى صوت الانفجار في أرجاء المكان وتناثرت أشلاء الجثث يمينًا ويسارًا؛ بينما تمكن بعضهم من الفرار والنجاة ولكن كانت رصاصات وقنابل زملائهم الذين يجهلون ما حدث لهم بالمرصاد فاصطادتهم جميعًا؛ ظنًا أنهم جنود فرنسيين من أصل سنغالي بسبب سواد الأدخنة الذي كان يغطي وجوههم.

وقتل في الواقعة المأساوية أكثر من 700 عسكري ألماني وبسبب تفحّم العديد من الجثث أقدم الجنود الألمان على دفن زملائهم بمقبرة جماعية داخل أحد مخازن الذخيرة بالحصن، وفي الأثناء تسببت هذه الحادثة في انهيار معنويات القوات الألمانية المتمركزة بالمكان كما تزامن ذلك مع تكثيف الجنرال الفرنسي تشارلز مانجين ” Charles Mangin ” لجهوده الرامية لاستعادة الحصن، وفقًا لـ ” العربية ” .