الإنتربول يصادر 500 طن أدوية غير قانونية عبر الإنترنت

باريس(صدى):

نجحت منظمة الشرطة الدولية ” الإنتربول ” في الكشف عن 500 طن من العقاقير الطبية غير القانونية المتاحة عبر الانترنت تقدر قيمتها بنحو 14 مليون دولار وذلك بعد القبض على 859 شخصا في 116 دولة .

وتعد هذة المداهمات ثاني عملية كبيرة ينفذها الإنتربول خلال أكتوبر الجاري من خلال التركيز على خدمات التوصيل .

وتم إغلاق 3671 رابطاً إلكترونياً من بينها مواقع على الإنترنت، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأسواق إلكترونية».

جدير بالذكر أن أكثر الدوية الغير قانونية شيوعاً هي أدوية السرطان والأقراص مسكنة للآلام والمحاقن الطبية .