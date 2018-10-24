بالصور.. مدير مركز الملك عبدالله يكشف لـ ” صدى ” تطورات أبحاث الخلايا الجذعية

سعيد العجل(صدى):

كشف الدكتور أحمد العسكر المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ، في تصريح خاص لـ ” صدى ” ، أن المركز استطاع من خلال الأبحاث التي أجراها على ” الخلايا الجذعية ” تكوين رقائق خلايا جذعية حية يمكن أن تُستخدم في المستقبل لترميم الأنسجة التالفة .

واضاف ” العسكر ” خلال حديثه مع ” صدى ” عن مؤتمر الخلايا الجذعية الرابع ، إنهم تمكنوا من تكوين الأنسجة في المختبر وتكوين خلايا سرطانية من هذه الأنسخة؛ وذلك لتجربة مختلف الأدوية لتطوير علاجات خاصة بالسرطانات والفيروسات الأخرى.

وبسؤاله الا تشمل أبحاث المؤكز امراض السكر والأمراض الوراثية ،أوضح الدكتور العسكر بأن مرض السكر والأمراض الوراثية، أنها ضمن اهتمامات المركز بالاضافة لمجالات عديدة نركز فيها مثل الدم والسرطان والسمنة والجهاز العصبي مثل التصلب اللويحي ، والأمراض المعدية مثل فيروس الكورونا وفيروس الكبد والوراثية والجينات والأمراض النادرة ” مضيفا بأن المركز لا يستطيع التركيز على كافة الأمراض.